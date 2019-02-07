Виноделы объявили всеэстонский конкурс домашнего вина

Союз малых пивоваров и предприятие Veinivilla сегодня объявили девятый конкурс домашнего вина и сидра. Крупнейшее состязание в Эстонии, посвященное виноделам-любителям, ожидает к участию вино и сидры как прошлого года, так и более раннего розлива.
По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии и инициатора конкурса лучшего домашнего вина Тийны Куулер, для изготовления успешного вина, которое может принести победу, не нужно что-то экзотическое — предыдущие напитки-победители были изготовлены из наших эстонских фруктов и ягод. ”Среди домашних виноделов Эстонии любимым сырьем является, разумеется, яблоки, за ними следуют смородины всех цветов и крыжовник, на третьем месте — ревень, популярность которого в каком-то смысле является сюрпризом и только после них идет необычное сырье. Таким образом, возможностей для победы есть у всех немало”, — пояснила Куулер и добавила, что в трех случаях победили как раз яблоки, в двух годах — вишня, еще в двух — черноплодная рябина и один год — зеленая смородина.
”Для участия в конкурсе вина важнее всего желание и целеустремленность. Цель конкурса, на котором представлено изготовленное с большим старанием вино, заключается в улучшении винной культуры Эстонии и в напоминании того, что у зарубежных виноградных вин и сидров есть достойная альтернатива”, — добавила Куулер.
7 и 8 февраля на выставке вина Эстонской ассоциации сомелье впервые открывается возможность попробовать черносмородиновое вино, занявшее второе место на конкурсе вина 2018 года. Занявший второе место Меэлис Каськ в качестве приза получил право на официальный розлив партии своего напитка с помощью Veinivilla. Изготовленное в профессиональной среде вино дает такой пыл, что сейчас Каськ занимается налаживанием уже своего официального производства, переходя из разряда любителей в ряды профессионалов.
Всех мастеров вина и сидра, которые желают участвовать в состязании или получить больше информации, Союз малых пивоваров Эстонии просит связаться по адресу info@evpl.ee.
Как принять участие в конкурсе?
1. Размер бутылки — минимально 0,5 литра, желательно традиционная винная;
2. На бутылке должна быть этикетка. На этикетке обязательны:
- год изготовления (порядковый номер года, в который созрело сырье для вина, а не год бутилирования);
- название вина или сидра, названию винодельни или сидроварни, название серии вина; обязательно следует указать сырье, в случае нескольких сырьевых основ — в порядке очередности, начиная с самой большой доли; по возможности указать и крепость продукта;
- категория вина: белое сухое, белое полусухое/полусладкое, белое десертное, красное сухое, красное полусухое/полусладкое, красное десертное, игристое вино, сидр.
3. На конкурс должно быть предоставлено по 2 бутылки каждого вина или сидра, которые должны быть упакованы в картонной коробке. В одной коробке может быть много разных сортов вина или сидра, которые выдвигаются на конкурс от того же производителя.
4. По каждому сорту вина или сидра (но не по бутылке) в ящике должен находиться конверт, в котором есть точная информация о напитке и о его изготовителе (имя, адрес, э-почта, номер телефона). В конверте должно быть то же название вина, что и на бутылке.
5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить подтверждение банковского перевода. Участие каждого сорта (не каждая бутылка, но конкретный сорт вина или сидра) стоит 10 евро. Данные для перевода: OÜ Veinivilla, Swedbank номер счета EE462200221049269209, пояснение: Konkurss, название вина, за участие 1 (2 и т.д.) сорта/-ов вина. Банковское поручение можно отправить и на адрес info@veinivilla.ee. На состязание допускаются только те вина и сидры, выдвижение которых оплачено.
Среди присланных напитков будут определены победители 29 июня на фестивале малых производителей Эстонии.
Конкурс поддерживают Эстонская ассоциация сомелье, а также Cider Mill вместе с Veinivilla
ТОП
Организующий данный конкурс Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.