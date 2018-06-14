14.06.2018, 17:05

Вилья Тоомаст заменит Ээрика-Нийлеса Кросса в Рийгикогу

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Vilja Toomast
Vilja ToomastFoto: Tiit Blaat

В четверг, 14 июня, правление Рийгикогу решило, что Ээрика-Нийлеса Кросса в парламенте с 15 июня заменит Вилья Тоомаст.

Имевший приоритетное право заменить Кросса в Рийгикогу Райт Марусте от такой возможности отказался, передает rus.err.ee.

В начале июня стало известно, что Кросс на полгода покинет Рийгикогу, чтобы заняться своей исследовательской работой в Гарвардском университете.

Тоомаст с 2013 года входит в Партию реформ, с 1997 по 2012 год она была членом Центристской партии.

Ранее была членом Рийгикогу и как центристка (2003-2005, 2007-2009), и как реформистка (2015-2016), с 2009 по 2014 год работала в Европарламенте.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Россия - Саудовская Аравия

14.06.2018
В матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России принимает в Москве на стадионе "Лужники" Саудовскую Аравию (начало в 18:00). Текстовая онлайн-трансляция этого поединка пройдет на портале Delfi.
Подробнее

Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

14.06.2018
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, изменения в Законе о языке не являются официальной позицией ни Центристской партии, на парламентской фракции центристов. Эта тема не обсуждалась ни на одном собрании. ”То, что некоторые депутаты подписались под этим документом является их собственной инициативой. Ни фракция, ни партия в целом эту позицию не разделяют. Еще раз отмечу, что этот вопрос нигде не обсуждался и эта инициатива депутатов никак не отражает мнение Центристской партии”,- заявила Керсти Сарапуу.
Подробнее


ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

14.06.2018
В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.
Подробнее


В России решили повысить пенсионный возраст. Кому это нужно и кто пострадает

14.06.2018
Спустя более 10 лет обсуждений правительство решилось на повышение пенсионного возраста. Премьер Дмитрий Медведев обнародовал на заседании правительства параметры повышения. Женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Кто выиграет и кто проиграет от этого решения?
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Форум свободной России в Вильнюсе призывает к бойкоту ЧМ-2018

14.06.2018
Постоянный комитет ежегодно проводимого в Вильнюсе Форума свободной России в соответствующем заявлении призывает лидеров стран Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу, не участвовать в мероприятии и не поддерживать его в какой-либо форме, пишет латвийский Delfi.
Подробнее




Директор нарвского детсада оспорит вчерашний судебный приговор в отношении нее. Рабочего места суд Корелину не лишил

14.06.2018
В Нарвском доме Вируского суда закончилось рассмотрение дела директора нарвского детского сада ”Punamütsike” Татьяны Корелиной, которую обвиняли в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Директор была признана виновной, но не она сама, ни ее защитник с вердиктом суда не согласны и будут добиваться оправдания в суде второй инстации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ