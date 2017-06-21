Виктория Ладынская: я против противопоставления эстонцев и русских

35-летняя Виктория Ладынская стала первым русским вице-председателем партии IRL и является возможным кандидатом от партии на пост мэра Таллинна. Политик дала изданию Eesti Ekspress интервью, в котором ответила на некоторые животрепещущие вопросы.

Осмелится ли IRL сделать из тебя своего кандидата в мэры Таллинна?

Я знаю, что моим большим минусом являются вопросы: примут ли меня эстонцы за свою и примут ли меня за свою русские, зная, что я состою в IRL?

Да, это было бы рискованно. Но насколько? Возможно, что если одни станут меня поддерживать, то и другие начнут в это верить.

Надеюсь, что за мной встанут те эстонцы, которые готовы поддержать русскоязычных жителей Эстонии, и те русские, которые поддерживают IRL как патриотический выбор.

[…]

Я против противопоставления эстонский-русский. Противопоставлением мы еще сильнее загоняем людей в угол, откуда они больше и не хотят вылезать. Тогда мы как народ опять расколемся, и это очень нехорошо.

Как избежать раскола?

Я была ярым сторонником создания русскоязычного ETV+. Я считаю, что ETV+ нужна студия в Ласнамяэ, где будут проводится опросы и прямые включения.

Необходимо больше общения между людьми и ETV+, чтобы возникло доверие. Чтобы они видели, что это не государственный телеканал, а общественно-правовой, где есть место и критике.

Я думаю, Ласнамяэ необходим и дом эстонского языка, который предлагал бы бесплатные языковые курсы. Я занималась продвижением идеи создания домов эстонского языка в Таллинне и Нарве. Если мы хотим заинтересовать эстонским языком максимальное количество людей, то должны предлагать это бесплатно.

Как ты объясняешь русскоязычному избирателю, что надо выбирать именно IRL?

Я была очень рада созданию EKRE, потому что теперь мне намного легче объяснить эстонским русским политику IRL.

IRL означает национализм и умеренный консерватизм. Я не поддерживаю закон о сожительстве. Несмотря на то, что я — женщина, идею создания ”полосатых” избирательных списков я тоже не поддерживаю. Я считаю, что я если я достаточно сильна, то консервативные мужчины тоже будут со мной считаться.

А EKRE — это ультра.

Многие ли русские вообще знают о существовании EKRE?

Фразы, которые позволяли себя деятели из EKRE, вызвали в русскоязычном Facebook очень бурную ответную реакцию.

[…]

Сколько голосов ты бы хотела получить, баллотируясь в Ласнамяэ?

Согласно обнародованному на прошлой неделе исследованию, моя поддержка составляет 3%. Да, это совсем немного. Но четыре года назад я сидела в редакции Ekspress. Если бы тогда мне подумалось, что следующим кандидатом в мэры Таллинна от IRL может стать женщина русского происхождения, то это показалось бы фантастикой.

И если уже три процента верят, что эта фантастика может стать реальностью, то я счастлива. При этом предвыборной кампании я не вела.