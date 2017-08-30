Виктория Ладынская возглавила список IRL в Ласнамяэ

Партия "Союз отечества и Res Publica" огласила в среду первые номера своих избирательных списков в столичных районах на выборах в органы местного самоуправления, передает rus.err.ee.

Кандидат IRL в мэры Таллинна Райво Аэг возглавит список в Мустамяэ. В Ласнамяэ первым номером стала депутат Рийгикогу Виктория Ладынская, в Пыхья-Таллинне — директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур, в Кристийне — музыкант Тармо Круузимяэ, в Нымме — министр юстиции Урмас Рейнсалу, в районе Кесклинн — бывший министр финансов Свен Сестер, в Пирита — бизнесмен Калев Ваппер, а в Хааберсти — журналист и медиаменеджер Март Луйк.

"Есть несколько молодых людей, которые будут баллотироваться со мной в Ласнамяэ и которые говорят на русском прежде всего, но говорят и на эстонском. Среди вторых номеров будет достаточно много дам. Надо работать на то, чтобы эстонская и русская общественность взаимодействовали", — сказала Ладынская в интервью "Актуальной камере".

Как отмечает "Актуальная камера", в предвыборной программе IRL примерно двести обещаний, в том числе реконструкция Горхолла, Батарейной тюрьмы, строительство туннеля между Таллинном и Хельсинки, которые очевидно потребуют больших финансовых вложений.