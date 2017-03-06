Виктор Васильев возглавит список центристов в Хааберсти

Таллиннский совет Центристской партии решил, что на предстоящих выборах в местные самоуправления избирательный список партии по округу Хааберсти возглавит депутат Рийгикогу Виктор Васильев.

”Виктор Васильев как опытный депутат Таллиннского горсобрания и как старейшина, приложил много усилий для того, что Таллинн и столичный район Хааберсти развивались. Он приложил немало усилий для того, чтобы улучшить благосостояние жителей страны будучи членом социальной комиссии Рийгикогу. Жители Хааберсти высоко оценивают работу Васильева, подтверждением тому являются результаты выборов. На последних выборах он получил огромную поддержку, баллотируясь в округе Хааберсти”, — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

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Васильев отметил, что его нельзя назвать подсадной уткой, которая будет лишь собирать голоса. ”Я баллотируюсь потому, что эта часть города, как и живущие там люди, за долгие годы работы стали мне по-настоящему родными и близкими. Будучи старейшиной, а теперь депутатом Рийгикогу, я всегда старался помогать развитию одного из самых красивых столичных районов”, — отметил Виктор Васильев.

По оценке старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, Виктор Васильев долгие годы поддерживал и всячески содействовал развитию Хааберсти.