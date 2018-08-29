Виймси подыскивает новое здание для местной библиотеки. Заподозрили нечистое — делом заинтересовалась полиция



19 июня 2018 года виймсиский волостной совет дал волостной управе задание: надо найти новые помещения для Виймсиской библиотеки. Хотели найти минимум три альтернативы.

Конкурс состоялся в июле. Виймсиская оппозиция раскритиковала это: все — в отпусках, и достойных предложений не получить.

В результате поступило лишь одно предложение. По данным оппозиции, это здание строительного магазина Decora. Также якобы во время избирательной кампании там было дозволено презентовать себя лишь реформистам.



В итоге делом заинтересовалась полиция. Волостная управа подтвердила эту информацию. Криминальная полиция наведалась в управу, чтобы ознакомиться с условиями и ходом конкурса.