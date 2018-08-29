29.08.2018, 11:40

Виймси подыскивает новое здание для местной библиотеки. Заподозрили нечистое — делом заинтересовалась полиция

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rus.delfi.ee
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Viimsi vallamaja tulbid
фото иллюстративноеFoto: Arvi Kriis

Волостная управа Виймси летом этого года устроила конкурс на поиск новых помещений для местной библиотеки. Поступило лишь одно предложение. Этим делом заинтересовалась полиция.


19 июня 2018 года виймсиский волостной совет дал волостной управе задание: надо найти новые помещения для Виймсиской библиотеки. Хотели найти минимум три альтернативы.

Конкурс состоялся в июле. Виймсиская оппозиция раскритиковала это: все — в отпусках, и достойных предложений не получить.

В результате поступило лишь одно предложение. По данным оппозиции, это здание строительного магазина Decora. Также якобы во время избирательной кампании там было дозволено презентовать себя лишь реформистам.


В итоге делом заинтересовалась полиция. Волостная управа подтвердила эту информацию. Криминальная полиция наведалась в управу, чтобы ознакомиться с условиями и ходом конкурса.

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