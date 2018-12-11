11.12.2018, 18:25

Вифлеемская звезда? На Сааремаа замечена самая яркая комета в этом году


rus.delfi.ee
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Komeet 46P/Wirtanen
Komeet 46P/WirtanenFoto: Marko_Palm_www.piltnik24.ee, Marko Palm/Pilnik24

Фотограф Марко Пальм запечатлел на фотографии комету 46P/Виртанена, орбита которой в этом году ближе всего к земле за последние 70 лет.

Пальм сфотографировал комету вчера ночью коло 2 часов на Сааремаа в Тахула. Благодаря тому, что небо было ясное и ночь — темная, он смог запечатлеть зеленоватое сияние кометы.

Хотя комета Виртанена должна быть одной из десяти комет, которые в этом году можно наблюдать невооруженным глазом, по оценке Пальма, чтобы запечатлеть ее, все-таки понадобился бы бинокль или телескоп.

На одной из фотографий поднимается столб дыма, который идет из высокой трубы в Курессааре.

Komeet 46P/Wirtanen Foto: Marko_Palm_www.piltnik24.ee, Marko Palm/Pilnik24
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