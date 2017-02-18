Видные деятели Ида-Вирумаа высказались за перевод Академии МВД в Нарву

идные деятели Ида-Вирумаа обратились к правительству с обращением. Они хотят, чтобы было выполнено записанное в коалиционном договоре обещание о переводе Академии МВД в Нарву.

Подписавшие обращение люди хотят, чтобы правительство выполняло свои обещания и не отказывалось от них под давлением каких-либо высокопоставленных чиновников, передает портал rus.err.ee.

"Государственным чиновникам, которые считают нарвитян потенциальными шпионами, должно быть стыдно навешивать такие примитивные ярлыки на своих соотечественников. В Таллинне, где живут 200 тысяч русскоязычных человек, гораздо легче кого-то завербовать", — отмечают авторы обращения.

Под обращением подписались бывший депутат Рийигикогу Лембит Кальювеэ, пастор Ийзакуского прихода Аво Кийр, пастор Йыхвиского прихода Эстонской методистской церкви Артур Пылд, волостной старейшина Вайвара Вейкко Лухалайд, волостной старейшина Мяэтагузе Тауно Выхмар, волостной старейщина Тойла Тийт Куусмик, бывший волостной старейшина Йыхви Айвар Сурва, вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ, председатель волостного собрания Йыхви Теэт Энок, бывший уездный старейшина Ида-Вирумаа Рихо Брейвель, депутаты Рийгикогу Валерий Корб и Эйнар Валлбаум, а также нынешний уездный старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги.