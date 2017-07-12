ВИДЕОТЕСТ: Теперь можно ходатайствовать об ИД-карте через интернет. Удобно ли это?

Каждому жителю Эстонии необходима ИД-карта, но для ходатайствования о ней или ее обновления нужно ехать на место выдачи и стоять в длинной очереди, пишет Forte.

В этом видео мы исследуем новую э-систему, где можно быстро и легко заказать ИД-карту. Не нужно никуда ехать и тратить кучу времени для ходатайства, клиент сам выбирает, где позже заберет готовую ИД-карту.

На вопросы Forte отвечает главный эксперт бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, которая объясняет на видео, как заполнить анкету.