ВИДЕОТЕСТ: Теперь можно ходатайствовать об ИД-карте через интернет. Удобно ли это?

Каждому жителю Эстонии необходима ИД-карта, но для ходатайствования о ней или ее обновления нужно ехать на место выдачи и стоять в длинной очереди, пишет Forte.
В этом видео мы исследуем новую э-систему, где можно быстро и легко заказать ИД-карту. Не нужно никуда ехать и тратить кучу времени для ходатайства, клиент сам выбирает, где позже заберет готовую ИД-карту.
На вопросы Forte отвечает главный эксперт бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, которая объясняет на видео, как заполнить анкету.
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