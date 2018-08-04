ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок

Живущая в социальном доме на Раадику женщина рассказала, что ситуация дошла до размахивания оружием, потому что вокруг домов появилось очень много пьяниц, которые пьют и кричат до полпервого. "Все здесь хорошо слышно в квартирах. Один мужчина кричал, что это были игрушечные пистолеты его сына, и начал драться с другим мужчиной, после чего полиция закрыла их в машине. Говорят, что выстрелы были из высотного дома", — сказала женщина сегодня Delfi. Она живет напротив дома, откуда стреляли, и наблюдала за ночными событиями из окна. В одном доме с ней также находится молодежный центр Раадику.

По словам еще одного жильца, вчера приехало очень много полиции и стрельба была из пневматического оружия. "В какого-то мужчину стреляли, кого-то поймали, но, видимо, это был не тот человек. Две недели тут стреляли в окна одного дома из пневматического оружия. Очевидно, какой-нибудь несовершеннолетний, один дома", — посчитал он.

По словам живущей на Раадику девушки, на площадке произошла стрельба. "Здесь было много полицейских. Мы смотрели из окна с синей лампой. Полиция кричала "назад-назад" и с грохотом уложила одного типа на землю. Несколько человек были ранены, в том числе полицейский", — сказала девушка.

По словам местного пожилого мужчины, там все равно шумно каждый вечер. "Окно было открыто, я смотрел фильм, иногда дремал, я уже привык к шуму каждую ночь. Компании мальчишек буянят, и полиция приезжает. После того, как здесь сделали два места для посиделок со столами, появились и компании", — объяснил мужчина.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, в связи с инцидентом никто не задержан. По ее словам, сейчас нет оснований считать, что стрелявший и задержанный угрожавший — одно и то же лицо. Выяснение как личности стрелявшего, так и всех обстоятельств произошедшего продолжается.