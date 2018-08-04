ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.
Вчера на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину, которого полиция в стрельбе из пневматического оружия не подозревает. По словам очевидцев, стреляли из пневматического ружья из расположенного высоко окна высотного дома и целились в две разных точки вокруг дома, где сидели наслаждавшиеся ночными часами люди. Сидевший рядом с мужчиной, в которого попали, Кристо (на видео в синей кепке) сам не совсем точно понял, откуда были выстрелы, но и по его словам, говорят, что из окон высотного дома.