12.09.2018, 07:15

ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов

 (15)
Роман Старапопов
репортер, монтаж 
Таави Сепп
видео 
EST 4

В ночь со вторника на среду магазин Lasnamäe Prisma впервые приступил к работе в круглосуточном режиме.

Корреспонденты Delfi провели ночь в магазине и узнали, за какими товарами люди приходили ночью. Региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова на примере двух других магазинов сети рассказала, что люди покупают ночью, какие покупки были необычными.

Также Смирнова сообщила, будут ли круглосуточные магазины Prisma и в других районах Таллинна, а также городах, в том числе в Нарве.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Тысячи успешных эстонцев в старости ждет шокирующее уменьшение дохода — кто эти люди?

11.09.2018
В Эстонии десятки тысяч людей, которые думают только о том, как получить много денег здесь и сейчас. Поскольку о пенсии они не беспокоятся, в пенсионном возрасте их доход может уменьшиться на 80% или даже больше, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

В Валгамаа полицейские использовали электрошокер для спасения жизни неадекватного мужчины

11.09.2018
В ночь на вторник в Валгамаа полицейские применили электрошокер в отношении 30-летнего мужчины, который размахивал ножом, не подчинялся требованию положить его, вел себя непредсказуемо.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

ФОТО: Причины пожара в квартале Вольта останутся тайной. Цены на квартиры не снизили, от купленной квартиры никто не отказался

11.09.2018
Причины вспыхнувшего 7 июня пожара в многоквартирном доме в квартале Вольта эксперты установить не смогли. По словам члена правления Endover Оливера Макко, интерес людей к квартирам не снизился. Странным образом в течение последнего месяца новых сделок по продаже заключено аж приблизительно на миллион евро.
Подробнее

В Вильнюсе совершил незапланированную посадку летевший в Петербург самолет с мертвым пассажиром на борту

11.09.2018
11 сентября, в 15.25 в Вильнюсском аэропорту совершил аварийную незапланированную посадку самолет Boeing 757 испанской авиакомпании Privilege Style с мертвым пассажиром на борту. Самолет заказным рейсом следовал из Сарагосы в Санкт-Петербург, сообщает литовский Delfi.
Подробнее

Две "симки", "бюджетный" вариант и дикие цены. Все про новые Apple iPhone

12.09.2018
Счет до ежегодного запуска новинок главного технологического гиганта пошел на часы. Утечек с каждым годом становится всё больше, в этот раз Hi-Tech Mail.ru знает практически все подробности о новой линейке продуктов. Потому вместо публикации списка догадок просто подведит итог — на какие гаджеты мы начнём копить уже с 12 сентября.
Подробнее

Служба погоды предупреждает: на Эстонию надвигается шторм

11.09.2018
Служба погоды сегодня предупредила о том, что ночью скорость юго-восточного ветра будет достигать 15 местров в секунду, на островах и побережье Эстонии — 23-25 метров в секунду.

Сегодня ночью и завтра в Эстонии ожидаются дожди. Температура в среду составит 15-19°C.
Подробнее

Министерство финансов прогнозирует впечатляющий рост средней зарплаты и снижение темпов роста цен

11.09.2018
Согласно свежему экономическому прогнозу Министерства финансов, в этом году экономика Эстонии вырастет на 3,6 процента, а в будущем году рост составит 3 процента. В этих пределах экономика, согласно прогнозу, и будет расти вплоть до 2022 года, сообщает правительство Эстонии на своей странице в Facebook.
Подробнее