ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов

Корреспонденты Delfi провели ночь в магазине и узнали, за какими товарами люди приходили ночью. Региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова на примере двух других магазинов сети рассказала, что люди покупают ночью, какие покупки были необычными.

Также Смирнова сообщила, будут ли круглосуточные магазины Prisma и в других районах Таллинна, а также городах, в том числе в Нарве.