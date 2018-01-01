ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: От ”У Палыча” до Hansa Grill. Как встречали Новый год в ласнамяэских заведениях

1 января 2018 года, после того, как на площади Вабадузе состоялось выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд и прогремели фейерверки, корреспонденты Delfi отправились в самые популярные увеселительные заведения в Ласнамяэ. Мы поинтересовались у русскоязычных жителей Эстонии, как они встретили Новый год, чье новогоднее поздравление смотрели — президента Эстонии или России и почему.

В Kodused toidud 24, что находится напротив автовокзала, было тихо, все посетители отказались от комментариев на видеокамеру. Тем не менее, они были добродушны и пожелали счастливого Нового года.

В Hansa Grill 24, что находится неподалеку на Маяка, прямо у заведения нас встретила веселая кампания. Поговорили о Кальюлайд, Путине. Мужчина, который представился хозяином заведения, поздравил жителей Эстонии с Новым годом.

Также мы побывали около круглосуточного киоска на улице Кярбери, ресторана Cesare на Махтра, а затем отправились в гости к "Палычу". Смотрите, как это было.