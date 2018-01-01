01.01.2018, 16:13

ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: От ”У Палыча” до Hansa Grill. Как встречали Новый год в ласнамяэских заведениях

 (30)
смотрели Кальюлайд или Путина?
rus.delfi.ee
EST

1 января 2018 года, после того, как на площади Вабадузе состоялось выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд и прогремели фейерверки, корреспонденты Delfi отправились в самые популярные увеселительные заведения в Ласнамяэ. Мы поинтересовались у русскоязычных жителей Эстонии, как они встретили Новый год, чье новогоднее поздравление смотрели — президента Эстонии или России и почему.

В Kodused toidud 24, что находится напротив автовокзала, было тихо, все посетители отказались от комментариев на видеокамеру. Тем не менее, они были добродушны и пожелали счастливого Нового года.

В Hansa Grill 24, что находится неподалеку на Маяка, прямо у заведения нас встретила веселая кампания. Поговорили о Кальюлайд, Путине. Мужчина, который представился хозяином заведения, поздравил жителей Эстонии с Новым годом.

Также мы побывали около круглосуточного киоска на улице Кярбери, ресторана Cesare на Махтра, а затем отправились в гости к "Палычу". Смотрите, как это было.

Читайте также:
138 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
275 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
119 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Tallinn, Часть дома
149 000€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Квартира
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
148 900€
Tallinn, Квартира
649 800€
Tallinn, Квартира
172 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии