ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI| "Мы орали!" От баров до площади Свободы — флаги РФ: матч ЧМ Россия-Хорватия поставил Таллинн на уши

Вчера в 1/4 финала ЧМ-2018 состоялась встреча сборной России и сборной Хорватии. Корреспонденты Delfi побывали в барах и на площади Свободы, где транслировали игру.

И если в первом баре, который находится рядом с редакцией Delfi, мы не встретили большого количества болельщиков, то уже в следующем свободных мест не было.

По пути от второго бара до площади Свободы, где на большом экране транслировали игру, мы встретили прохожего. Прямо на ходу он следил за матчем в мобильном телефоне. Как раз в этот момент Россия забила первый гол. Ну, а на площади началось самое интересное!