18.04.2018, 11:10

ВИДЕООПРОС: Вызовете ли вы полицию, если услышите что-то подозрительное?

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rus.delfi.ee
EST 3

В Кохтла-Ярве убили молодую девушку. По некоторым данным, ночью люди слышали женские крики, но никто в полицию ничего не сообщил.

Delfi вышел на улицы Таллинна и поинтересовался, как бы поступил народ в подобной ситуации.

Примечательно, что некоторые респонденты сначала сказали, что полицию вызывать не стали бы, но в конце разговора заверили, что все-таки вызвали бы. Самостоятельно вмешиваться не решились бы почти все опрошенные.

”Потому что тогда нападут на меня. У меня бывали ситуации. Например, я вмешалась, когда мать била ребенка, и она напала на меня”, — рассказала одна женщина.

”Нет, скорее нет. Мне не хотелось бы говорить, что я бы просто прошла мимо, но, вероятно, я именно так бы и поступила. Не думаю, что я пошла бы смотреть, что там происходит”, — призналась одна опрошенная, но позже добавила, что полицию все же, скорее всего, вызвала бы.

”Скорее всего, нет. Зависит от ситуации. Если там какая-то подозрительная компания, то нет смысла их беспокоить”, — сообщил один пожилой мужчина.

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