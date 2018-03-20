ВИДЕООПРОС DELFI: Кингисепп или Ямбург? Большинство проголосовало против смены названия

Около 60 процентов жителей Кингисеппа, расположенного в российской Ленобласти, в 30 километрах от Нарвы, и переименованного из ”Ямбурга” 95 лет назад в честь эстонского революционера, проголосовали против возвращения ему исторического имени.

”За возвращение городу исторического названия "Ямбург" высказалось около 40 процентов выразивших свою волю жителей города, против — 60 процентов", — информировала администрация Кингисеппского района, сообщая, что свое мнение высказало примерно 20 тысяч кингисеппцев, пришедших 18 марта на выборы президента РФ.

В день голосования репортер Delfi побывал в Кингисеппе, поинтересовавшись у его жителей, как они относятся к возвращению городу имени ”Ямбург”, которое тот носил с 1703 по 1922 годы. Возможно, главным доводом против переименования, судя по полученным нами ответам, является то, что, по мнению кингисеппцев, это достаточно дорогое мероприятие, и лучше деньги потратить на что-то другое.