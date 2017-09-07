ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ: В Таллинне пробки. Кто быстрее доберется до работы — водитель, велосипедист или пассажир автобуса?

Delfi Kasulik подверг испытанию нарушенное строительством и реорганизацией таллиннское дорожное движение, проследив путь трех людей, использующих различные транспортные средства, по направлению из Хааберсти в центр города.
Из одной и той же точки в 8:30 утра стартовали редактор Kasulik Риво Вески на велосипеде, редактор Kasulik Элеэн Энилане на общественном транспорте и руководитель спортивной редакции Delfi Пеэп Пахв на автомобиле.
Смотрите на видео, как они преодолели этот путь.
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