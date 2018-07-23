23.07.2018, 18:50

ВИДЕО: Зюлейха Измайлова о Рейди теэ: это не лучшее решение для зеленых, но мы сделали все возможное

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rus.delfi.ee
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Хотя MTÜ Eesti Roheline Liikumine пыталось остановить проект Рейди теэ, но безуспешно, на сегодняшнем мероприятии по случаю начала строительства присутствовала и вице-мэр Таллинна и председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

Измайлова была рада тому, что по рекомендации и просьбе зеленых в проект еще в конце прошлого года внесли изменения. "Например, меньше полос движения и предельная скорость остается 40", — указала она два внесенных изменения из 16. Измайлова признает, что это, конечно, не лучший вариант для зеленых, но это все, что они могли сделать.

Что же касается того, что в прошлом году после победоносных для зеленых переговоров с городскими властями и внесения изменений в проект были и те, кто сказал, что это мелкие, если не сказать косметические, изменения, вице-мэр отметила, что так могут говорить только политические противники. "Они пытаются преуменьшить нашу работу", — сказала она.

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