ВИДЕО: Зюлейха Измайлова о Рейди теэ: это не лучшее решение для зеленых, но мы сделали все возможное

Хотя MTÜ Eesti Roheline Liikumine пыталось остановить проект Рейди теэ, но безуспешно, на сегодняшнем мероприятии по случаю начала строительства присутствовала и вице-мэр Таллинна и председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

Измайлова была рада тому, что по рекомендации и просьбе зеленых в проект еще в конце прошлого года внесли изменения. "Например, меньше полос движения и предельная скорость остается 40", — указала она два внесенных изменения из 16. Измайлова признает, что это, конечно, не лучший вариант для зеленых, но это все, что они могли сделать.

Что же касается того, что в прошлом году после победоносных для зеленых переговоров с городскими властями и внесения изменений в проект были и те, кто сказал, что это мелкие, если не сказать косметические, изменения, вице-мэр отметила, что так могут говорить только политические противники. "Они пытаются преуменьшить нашу работу", — сказала она.