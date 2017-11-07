ВИДЕО: Зюлейха Измайлова будет отвечать за вопросы мусора и донесение ИТ-решений до народа

Будущий мэр Таллинна Таави Аас сказал Delfi, что лидер зеленых Зюлейха Измайлова будет, помимо прочего, отвечать за столичное мусорное хозяйство.

Официально ее роль будет заключаться в руководстве деятельностью Департамента окружающей среды и вовлечении. Последнее означает, например, донесение до народа цифровых решений. ”Многие решения сейчас трудно найти, некоторые приходится долго искать самому на сайте города. Необходимо приблизить их к людям, чтобы они могли получать информацию”, — сказал Аас.