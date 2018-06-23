23.06.2018, 17:10

ВИДЕО: Зрители об упомянутых на параде ценностях: президент очень правильно сказала о свободе!

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rus.delfi.ee
EST

Delfi побывал на прошедшем на Таллиннском певческом поле параде и поспрашивал у людей, что для них значат прозвучавшие в праздничных речах ценности. Смотрите на видео, что думают люди.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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