ВИДЕО: Зрители об упомянутых на параде ценностях: президент очень правильно сказала о свободе!

Delfi побывал на прошедшем на Таллиннском певческом поле параде и поспрашивал у людей, что для них значат прозвучавшие в праздничных речах ценности. Смотрите на видео, что думают люди.
23.06.2018, 17:10
Delfi побывал на прошедшем на Таллиннском певческом поле параде и поспрашивал у людей, что для них значат прозвучавшие в праздничных речах ценности. Смотрите на видео, что думают люди.
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