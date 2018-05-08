08.05.2018, 09:10

ВИДЕО: Жители регионов: зачем нам бесплатный общественный транспорт, если автобусы ходят по графику 1971 года?

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rus.delfi.ee
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Местным самоуправлениям нужно решить, будет в регионе бесплатный общественный транспорт или нет. Delfi спросил мнения по данному вопросу у жителей трех волостей, руководство которых еще не определилось: Рапламаа, Ярвамаа и Йыгевамаа.

”Кажется, что большинство людей не хочет и согласны платить. На самом деле, ведь неясно, как будет все происходить”, — сказал один житель Ярвамаа.

”Бесплатных вещей не бывает!” — заявила следующая респондентка из Рапламаа и сказала, что необходимо пересмотреть всю систему.

”Эти автобусы ходят так редко. С такой схемой нет смысла”, — сказал следующий опрошенный.

Как бы то ни было, сторонников бесплатного транспорта тоже много. ”Для меня как для инвалида эта хорошая экономия”, — отметил Меэлис из Йыгевамаа.

Более подробно смотрите на видео!

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ВИДЕО: Жители регионов: зачем нам бесплатный общественный транспорт, если автобусы ходят по графику 1971 года?

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