11.07.2018, 07:00

ВИДЕО: Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула

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rus.delfi.ee
EST 3

Жители Кристийне уже на протяжение нескольких недель вынуждены страдать от гула, производимого в ходе ремонта трубы котельной.

”Животные от этого гула буквально сходят с ума. Он слышен по рабочим дням с половины восьмого утра до 20 часов. То же самое на выходных, только с часовой отсрочкой”, — рассказал Delfi местный житель и назвал этот шум ”ненормальным”.

Пресс-секретарь концерна по производству электроэнергии Utilitas Катрийн Тралла принесла всем извинения и попросила отнестись к ситуации с пониманием. ”На данный момент происходят работы по очистке внешней стороны трубы, которые проводят промышленные альпинисты. Бетонный остов трубы чистится водой под давлением 1000 бар, что в зависимости от направления ветра и высоты фронта работ приводит к более высокому уровню шума, чем обычно”, — сказала она.

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