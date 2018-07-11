ВИДЕО: Жители Кристийне уже несколько недель страдают от сильного гула

Жители Кристийне уже на протяжение нескольких недель вынуждены страдать от гула, производимого в ходе ремонта трубы котельной.

”Животные от этого гула буквально сходят с ума. Он слышен по рабочим дням с половины восьмого утра до 20 часов. То же самое на выходных, только с часовой отсрочкой”, — рассказал Delfi местный житель и назвал этот шум ”ненормальным”.

Пресс-секретарь концерна по производству электроэнергии Utilitas Катрийн Тралла принесла всем извинения и попросила отнестись к ситуации с пониманием. ”На данный момент происходят работы по очистке внешней стороны трубы, которые проводят промышленные альпинисты. Бетонный остов трубы чистится водой под давлением 1000 бар, что в зависимости от направления ветра и высоты фронта работ приводит к более высокому уровню шума, чем обычно”, — сказала она.