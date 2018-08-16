ВИДЕО: Житель Раадику о "подвигах" банды молодых хулиганов: зимой они собираются в подъездах, где все ломают и мочатся

В среду в Eesti Ekspress вышла статья о терроризирующей Таллинн шайке молодых людей, которые называют себя АУЕ — Арестантский уклад един или Арестантское уркаганское единство.

Шайка попала под внимание общественности в конце июля, когда ее член с друзьями ограбил и избил посетителя McDonalds на улице Виру.

Львиная доля членов шайки — из дальнего конца Ласнамяэ, района социальных домов на Раадику. Подъезды тамошних домов и стали главными местами сбора банды. Пожелавший остаться анонимным житель Раадику описывает Ekspress, как молодые люди занимаются вандализмом, устраивают пожары на расположенных у зданий пустырях и т. д.

Летом "проще": самые проблемные совершают подвиги в центре города. Хуже зимой, когда собираются в подъездах на Раадику. Прошлой зимой организованный по личной инициативе соседский дозор однажды, например, выгнал из подъезда молодежную компанию примерно из ста человек.

В подъездах собираются часто. Курят, пьют, поджигают мусор. Пробуют наркотики. Местные подозревают — четких доказательств, правда, нет, — что в какой-то квартире продают наркотики. Поэтому и пытаются создать и организовать патрули и соседский дозор, проверяют, кого впускать и кого — нет.