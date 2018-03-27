ВИДЕО: Женщины придумали компьютеры и программирование! Девушек призывают активнее выбирать для себя работу в сфере ИКТ

В Эстонии на сегодня имеется 7 тысяч вакансий в сфере инфотехнологий, нехватка рук очень высока. Но почему-то до сих пор считается, что профессии, связанные с данной сферой, лучше подходят мужчинам, нежели женщинам. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии решило сломать существующие стереотипы, запустив информационную кампанию "ИКТ - везде!", в первую очередь направленную на девушек и молодых женщин. В студии DELFI эту инициативу обсудили эксперты — глава фонда Prototron Яна Павленкова и руководитель IT-проектов Eesti Energia Елена Горохова.

Программа "ИКТ - везде" поможет ознакомиться с возможностями специальностей, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, при выборе подходящей для себя специальности.

Этой весной в школах Таллинна, Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Южной Эстонии пройдут уроки, знакомящие со специальностями информационных и коммуникационных технологий, а также с возможностями карьеры. Первый однодневный мастер-класс для девочек Digigirls пройдет 30 марта в тартуском офисе фирмы Playtech, куда приглашаются все заинтересованные.

В рамках кампании в школах Эстонии в течение двух лет пройдет 50 информационных мероприятий, а также десять мастерских в ИТ-предприятиях совместно с Tech Sisters.