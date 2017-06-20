ВИДЕО: Защитникам ивы в Хааберсти переждать дождь помогает костер, алкоголь исключен

Несмотря на проливной дождь, защищающие иву в Хааберсти активисты не унывают. Утром в Facebook было опубликовано видео, где видно, что льет дождь и вокруг дерева образовались лужи.

Активисты уже провели утреннее собрание, где было решено, что алкоголь употреблять нельзя. Также было решено, что с этого дня с дерева не отломят ни одной веточки.

Когда срубят иву, и срубят ли вообще, пока еще неизвестно.

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам.

Вчера власти города заявили, что сохранение ивы потребует изменения проекта, что обойдется в полтора миллиона евро, причем все равно существование дерева рядом с массивным бетонным сооружением окажется под угрозой