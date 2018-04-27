ВИДЕО: Запаситесь терпением! На следующей неделе на дорогах страны появятся колонны военной техники

На следующей неделе начинаются масштабные учения ”Еж” и Силы обороны в своем видео призывают людей к осторожности: по дорогам страны пройдут колонны из единиц военной техники, длина которых может достигать 24 метров, а вес — 110 тонн.

Кроме обычных колонн, будут представлены и трейлеры с бронетехникой. По заверению главнокомандующего центра координации движения Сил обороны капитана Тоомаса Пярнпуу, время для движения колонн будет выбираться так, чтобы максимально избежать причинения неудобств другим участникам дорожного движения.

”В любом случае, если вы встретите колонну Сил обороны, следует запастись терпением, а при совершении обгона (если он разрешен) убедиться в безопасности маневра, поскольку речь идет все же о тяжеловесных транспортных средствах, — говорит он. — Если вы увидите в начале или конце колонны машины со спецсигналами или регулировщиков, то непременно следуйте их инструкциям”.

Учения начнутся 2 мая и закончатся 14 мая.