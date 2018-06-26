ВИДЕО: Заключенная Таллиннской тюрьмы рассказала о себе и том, как арестанты могли бы приносить пользу обществу

Анастасия Шацкая отбывает наказание в Таллиннской тюрьме. Это — не первое ее наказание. У нее было совершенно нормальное детство, отец — полицейский, который занимался расследованием тяжких преступлений. В школе Анастасия училась хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Сейчас Анастасия с грамотой закончила гимназию для взрослых и поступила в высшую школу Mainor. Она хочет стать опорным лицом для тех, кто освобождается из тюрьмы.

По словам Анастасии, значительную роль играет то, как общество относится к заключенным. Она говорит, что заключенные разные: от настоящих негодяев до тех, кто просто оступился.

В качестве примеров того, как заключенный может взаимодействовать с обществом, она приводит искусство, творчество и благотворительность. Важно приносить пользу как себе, так и обществу. ”Когда я творю, я чувствую свободу в душе”, — говорит она. Анастасия считает, что можно было бы создать сайт, на котором выкладывать плоды творчества людей, находящихся в местах не столь отдаленных.