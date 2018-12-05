05.12.2018, 17:07

ВИДЕО| Захарова: если спросить официальных представителей Эстонии, что произошло в Керченском проливе, то они не смогут ответить

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Видео: МИД РФ
Видео: МИД РФ
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3 декабря Рийгикогу на дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся 5 декабря брифинге заявила, что официальные представители Эстонии не смогут дать даже приблизительный ответ о том, что поизошло в Керченском проливе.

На вопрос, какие могут быть ответные действия со стороны России на эти заявления и инициативы, Захарова ответила, что эти инициативы направлены не то что не на улучшение, а даже не на поддержание нормальных отношений между двумя государствами.

"Что касается конкретных заявлений официальных представителей Эстонии в отношении ситуации в районе Керченского пролива, я более чем уверена, что если детально спросить, побеседовать с ними, о том, что же там произошло, гарантирую, что они не смогут дать даже приблизительный ответ, не то что детальный и основанный на данных, которые предоставлены, зафиксированы и выложены в сеть российской стороной. Они не смогут даже в общем и целом описать произошедшее", — уверена Захарова.

"Во-первых, это говорит о политической ангажированности. Эти заявления делаются не для того, чтобы разрядить обстановку, а только исходя из того курса, который реализуется в последнее время: тотально критиковать, безоглядно и без фактологии обвинять Россию во всем", — говорит Захарова.

"Во-вторых, это говорит об отсутствии основательной и суверенной линии этого государства в международных делах. Это повторение и копирование озвученного кем-то другим. Увы, это становится нормой, в частности, для государств Прибалтики по многим вопросам. Это вызывает большое сожаление", — добавляет представитель МИД РФ.

Она уверена, что в этом случае нужно задуматься и самому народу Эстонии, потому что все-таки речь идет о заявлениях от имени государства. "Нужно задать вопрос своим политиками, действующей власти. Насколько они вообще разобрались, что произошло? Запрашивали ли российскую сторону о деталях? Может быть, у них были какие-то дополнительные вопросы о том, что случилось? На основании какой информации они приняли соответствующие решения?" — задается вопросами Захарова.

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