ВИДЕО| Захарова: если спросить официальных представителей Эстонии, что произошло в Керченском проливе, то они не смогут ответить

На вопрос, какие могут быть ответные действия со стороны России на эти заявления и инициативы, Захарова ответила, что эти инициативы направлены не то что не на улучшение, а даже не на поддержание нормальных отношений между двумя государствами.

"Что касается конкретных заявлений официальных представителей Эстонии в отношении ситуации в районе Керченского пролива, я более чем уверена, что если детально спросить, побеседовать с ними, о том, что же там произошло, гарантирую, что они не смогут дать даже приблизительный ответ, не то что детальный и основанный на данных, которые предоставлены, зафиксированы и выложены в сеть российской стороной. Они не смогут даже в общем и целом описать произошедшее", — уверена Захарова.

"Во-первых, это говорит о политической ангажированности. Эти заявления делаются не для того, чтобы разрядить обстановку, а только исходя из того курса, который реализуется в последнее время: тотально критиковать, безоглядно и без фактологии обвинять Россию во всем", — говорит Захарова.