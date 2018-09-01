ВИДЕО: "Задавайте интересные вопросы и будьте активны". Министр образования Майлис Репс поздравила с Днем знаний

"Задавайте интересные вопросы и будьте активны, чтобы получить лучшие знания", — подбодрила Репс учащихся почерпнуть в новом учебном году как можно больше знаний.

Министр выразила признание учителям за поддержание образования на высшем уровне и передачу знаний наилучшим образом. "Также важна и поддержка родителей — только вместе, опираясь на семью и общество, приобретаемое детьми образование станет только лучшим из возможных", — сказала она.

Репс выразила надежду, что новый учебный год станет запоминающимся благодаря использованию новых и разнообразных возможностей. "Дорогие участники образовательного процесса — приятного, удачного и замечательного учебного года", — сказала она.