10.05.2018, 12:52

ВИДЕО: Забавно! Лосенок заинтересовался военными учениями ”Ёж-2018”

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rus.delfi.ee
EST

Принявшие участие в учениях ”Еж-2018” военнослужащие прислали в редакцию забавное видео, на котором видно, как любопытный лосенок подошел к ним поинтересоваться, что же приходит.

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