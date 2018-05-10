ВИДЕО: Забавно! Лосенок заинтересовался военными учениями ”Ёж-2018”

Принявшие участие в учениях ”Еж-2018” военнослужащие прислали в редакцию забавное видео, на котором видно, как любопытный лосенок подошел к ним поинтересоваться, что же приходит.
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Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Газета Maaleht прекратила сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами Мангом
10.05.2018
ФОТО: В Силламяэ 9 мая прошла акция ”Бессмертный полк”. Организаторы подали заявление в полицию
10.05.2018
Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро
10.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
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Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
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Arendusdirektor, juhatuse liige
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Tähtaeg: 19.05.2018
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Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
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“Я не разглядываю свои морщины…” 54-летняя модель поделилась секретом — как стареть с достоинством
10.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
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