22.01.2018, 15:00

ВИДЕО: Юри Ратас: вотум недоверия Рейнсалу — политическая игра реформистов

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rus.delfi.ee
EST

Премьер-министр Юри Ратас говорит, что возможное выдвижение вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу не означает, что правительство испытывает кризис. По его мнению, за заявлением о вотуме стоит, скорее, ”политическая игра” Партия реформ.

”То, что проблема есть, это правда. Но кризиса я не вижу. Фракция Центристской партии не поддерживает выдвижение вотума недоверия Урмасу Рейнсалу”, — сказал Ратас Delfi.

”За вотумом недоверия Рейнсалу стоит, скорее, политическая игра, которую Партия реформ с целью дестабилизации хочет провести у нас в стране. Насколько мне известно, социал-демократы не поддерживают заявление, но это они должны решить на уровне фракции и руководства”, — добавил Ратас.

Премьер отметил, что сам осуждает любое применение морального и физического насилия и что Рейнсалу действительно использовал неподходящие слова. ”Но в то же время он извинился за это”, — сказал Ратас.

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