ВИДЕО: Юри Ратас в обращении на русском языке подвел итоги рабочей недели

Будущее здравоохранения в мире и в отдельно взятом городе Палдиски, международные усилия по укреплению безопасности и учебные сборы резервистов в Эстонии — от большого к малому, от международного уровня до вопросов местной жизни в отдельно взятой волости — такой была минувшая неделя глазами премьер-министра Юри Ратаса.
"В Осло в начале недели проходил Северный форум будущего, где руководители стран Балтии, Северных стран и Великобритании сосредоточились на вопросе использования инфотехнологий в здравоохранении. Состоялись и отдельные встречи с коллегами. В середине недели правительство проводило учение по принятию решений в кризисных ситуациях", — рассказал Юри Ратас.
"В конце недели я побывал на военной базе Эмари –знакомился с ходом учений резервистов Оkas 2018 и деятельностью летного отряда из Германии — и в городе Палдиски, где встречался с предпринимателями, руководителями волости Ляэне-Харью и жителями города", — добавил премьер.
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