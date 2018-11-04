ВИДЕО: Юри Ратас в обращении на русском языке подвел итоги рабочей недели

"В Осло в начале недели проходил Северный форум будущего, где руководители стран Балтии, Северных стран и Великобритании сосредоточились на вопросе использования инфотехнологий в здравоохранении. Состоялись и отдельные встречи с коллегами. В середине недели правительство проводило учение по принятию решений в кризисных ситуациях", — рассказал Юри Ратас.

"В конце недели я побывал на военной базе Эмари –знакомился с ходом учений резервистов Оkas 2018 и деятельностью летного отряда из Германии — и в городе Палдиски, где встречался с предпринимателями, руководителями волости Ляэне-Харью и жителями города", — добавил премьер.

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