14.07.2018, 11:35

ВИДЕО: Юри Ратас рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом

 (10)
rus.delfi.ee
EST 3

"Итоги минувшей недели в моем традиционном видеообращении, — пишет премьер Эстонии Юри Ратас на русскоязычной страничке правительства в Facebook. — Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе, несомненно, стал ее ключевым событием. Его решения важны как для Эстонии, так и других членов альянса".


В саммите НАТО в Брюсселе от Эстонии участвовали глава правительства Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер, министр обороны Юри Луйк, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Участники саммита подтвердили готовность альянса продолжит работу по укреплению своих структур, чтобы быть готовым к отражению к любой опасности и согласились с повышением расходов на оборону.

Юри Ратас побеседовал с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его посетить Эстонию. Подробности в видеообращении премьер-министра Юри Ратаса.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

14.07.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.
Подробнее

ВИДЕО | Крым превращается в пустыню: полуостров потерял половину урожая — Украина перекрыла канал

14.07.2018
Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.
Подробнее


Экс-премьер Польши: агрессия РФ хотя бы в отношении Эстонии, Польши, означает войну с НАТО и в результате — третью мировую

14.07.2018
Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Таави Аас: Центристская партия оспорит в суде решение комиссии по "Русскому вопросу"

14.07.2018
Мэр Таллинна и член правления Центристской партии Таави Аас заверил, что центристы намерены оспорить решение Комиссии по надзору за финансированием партий (КПНФ), обязывающее политическую силу вернуть в городской бюджет средства, затраченные на производство телеперадачи "Русский вопрос" на ПБК, передает rus.err.ee. Цикл этих передач, вышедших в эфир перед муниципальными выборами, в комиссии посчитали скрытой рекламой центристов.
Подробнее

ВИДЕО: Юри Ратас рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом

14.07.2018
"Итоги минувшей недели в моем традиционном видеообращении, — пишет премьер Эстонии Юри Ратас на русскоязычной страничке правительства в Facebook. — Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе, несомненно, стал ее ключевым событием. Его решения важны как для Эстонии, так и других членов альянса".
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €

Актера Владимира Этуша госпитализировали после отдыха в Италии

14.07.2018
Актера Владимира Этуша госпитализировали в Москве. Он плохо себя почувствовал во время отдыха за границей и вернулся на родину, где его положили в больницу. Об этом в пятницу, 13 июля, ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Самые распространенные сновидения и их толкование

14.07.2018
Как утверждают специалисты, абсолютно все жители Земли видят сны. Вот только не все запоминают свои видения. Но что самое интересное: людям, проживающим в разных уголках планеты, снятся совершенно одинаковые события, независимо от их социального статуса, вероисповедания и других факторов. Что же это за сны? И как их трактуют эксперты?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ