ВИДЕО: Юри Ратас рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом

"Итоги минувшей недели в моем традиционном видеообращении, — пишет премьер Эстонии Юри Ратас на русскоязычной страничке правительства в Facebook. — Двухдневный саммит НАТО в Брюсселе, несомненно, стал ее ключевым событием. Его решения важны как для Эстонии, так и других членов альянса".



В саммите НАТО в Брюсселе от Эстонии участвовали глава правительства Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер, министр обороны Юри Луйк, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас. Участники саммита подтвердили готовность альянса продолжит работу по укреплению своих структур, чтобы быть готовым к отражению к любой опасности и согласились с повышением расходов на оборону.