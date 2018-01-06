06.01.2018, 18:00

ВИДЕО: Юри Ратас на русском языке поздравил с Рождеством православных верующих

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratasel saavad järgmise aasta raskeimad kuud olema aprill ja mai.
Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил по-русски православных верующих с Рождеством.

Соответствующее обращение Ратас разместил на своей страничке в Facebook.

"Дорогие друзья! В эти дни многие из вас отмечают православное Рождество, один из самых светлых праздников в году. Пусть он принесет вам и вашим близким тепло и покой. Будьте внимательны к друг другу, делитесь общей радостью", — призвал премьер.

"Не забывайте тех, кому нужна ваша поддержка. С Рождеством!" — добавил Ратас.

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