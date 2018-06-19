ВИДЕО: Янек Мягги с мигалками помчался в Южную Эстонию. Мягги: каждый министр имеет право использовать оперативный автомобиль

Министр государственного администрирования Янек Мягги отправился сегодня с визитом в Вырумаа в сопровождении мигалок, используя оперативное транспортное средство.

Мягги поехал в Вырумаа, чтобы встретиться с руководителями местных самоуправлений и предпринимателями и посетить местные учреждения и предприятия.

Мягги констатировал, что он действительно на пути в Вырумаа на машине оперативного назначения. "Такое право есть у всех министров, и у каждого министра есть свой водитель, который прошел обучение езде на оперативной машине", — сказал Мягги.

В качестве причины использования оперативной машины он указал то обстоятельство, что программу сделали более плотной и в ходе дневного визита он должен успеть помимо Выру еще и в Табивере на демонстрацию против строительства целлюлозного завода и на встречи в Тарту.