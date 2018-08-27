ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество

В программе обсуждалась тема намерения Эстонии, Латвии и других стран постсоветского пространства взыскать с России компенсацию за причиненный во времена СССР ущерб. Ведущий спросил у Тоом, действительно ли в Эстонии считают, что Россия ответит на требование положительно (на видео с отметки час и 19 минут).

Тоом поспешила парировать, что это не правда, и эту декларацию подписали министры юстиции Латвии и Эстонии, а не правительства республик.

"Эти темы продаются среди части электората. […] У нас выборы в марте. Мандата правительства Эстонской Республики на это нет и не будет. То есть, ни о каких компенсациях за ущерб, нанесенный оккупацией, в Эстонии речь не идет в принципе", — заявила политик в эфире.

"Это чистый политический пиар, который, конечно, раскалывает общество и поднимает волну, но никто не придет к вам за деньгами", — сказала Тоом и потом в шутку добавила: "Я, конечно, принесла номер своего расчетного счета, но это вот и все".

Тоом подтвердила ведущему, что в стране якобы "есть понимание, что это — тупиковый путь".