ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество

"Есть люди все-таки — я надеюсь, что их большинство — которые четко разделяют сталинские репрессии, депортации июня 41-го года и строительство, которое было позже. […] Мне очень часто говорят, что я оккупант, я привыкла отбиваться. От нарратива оккупации ни Эстония, ни Латвия, понятное дела, не откажутся. Это часть государственной идентичности. […] Проблема в том, что мы переносим этот нарратив оккупантов на русскоязычное население", — заявила евродепутат.
Она вспомнила историю, как в Таллинн привезли одного посла ЕС, показали ему музей оккупации, после чего он якобы ответил, что теперь хочет посмотреть на музей сопротивления. "А у нас его нет!" — сказала она.
Соловьев спросил Тоом, не хочет ли она выдвинуть свою кандидатуру в президенты, на что она ответила, что ей нельзя в связи с тем, что она не является гражданином Эстонии по рождению.
"Кроме того, президент же у нас эти вещи не решает — мы же не Россия", — отметила Тоом.
Напомним, что Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. В прошлый вторник министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить "период советской оккупации" и указали на возможность потребовать с РФ "как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба.