27.08.2018, 08:20

ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество

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rus.delfi.ee
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Евродепутат и центрист Яна Тоом в воскресенье, 26 августа вновь появилась в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

В программе обсуждалась тема намерения Эстонии, Латвии и других стран постсоветского пространства взыскать с России компенсацию за причиненный во времена СССР ущерб. Ведущий спросил у Тоом, действительно ли в Эстонии считают, что Россия ответит на требование положительно (на видео с отметки час и 19 минут).

Тоом поспешила парировать, что это не правда, и эту декларацию подписали министры юстиции Латвии и Эстонии, а не правительства республик.

"Эти темы продаются среди части электората. […] У нас выборы в марте. Мандата правительства Эстонской Республики на это нет и не будет. То есть, ни о каких компенсациях за ущерб, нанесенный оккупацией, в Эстонии речь не идет в принципе", — заявила политик в эфире.

"Это чистый политический пиар, который, конечно, раскалывает общество и поднимает волну, но никто не придет к вам за деньгами", — сказала Тоом и потом в шутку добавила: "Я, конечно, принесла номер своего расчетного счета, но это вот и все".

Тоом подтвердила ведущему, что в стране якобы "есть понимание, что это — тупиковый путь".

"Есть люди все-таки — я надеюсь, что их большинство — которые четко разделяют сталинские репрессии, депортации июня 41-го года и строительство, которое было позже. […] Мне очень часто говорят, что я оккупант, я привыкла отбиваться. От нарратива оккупации ни Эстония, ни Латвия, понятное дела, не откажутся. Это часть государственной идентичности. […] Проблема в том, что мы переносим этот нарратив оккупантов на русскоязычное население", — заявила евродепутат.

Она вспомнила историю, как в Таллинн привезли одного посла ЕС, показали ему музей оккупации, после чего он якобы ответил, что теперь хочет посмотреть на музей сопротивления. "А у нас его нет!" — сказала она.

Соловьев спросил Тоом, не хочет ли она выдвинуть свою кандидатуру в президенты, на что она ответила, что ей нельзя в связи с тем, что она не является гражданином Эстонии по рождению.

"Кроме того, президент же у нас эти вещи не решает — мы же не Россия", — отметила Тоом.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. В прошлый вторник министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить "период советской оккупации" и указали на возможность потребовать с РФ "как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба.

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