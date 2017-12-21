ВИДЕО: Выжившая после тяжелой травмы Милана Каштанова занялась вокалом, устроила концерт и поздравляет всех с праздниками!

Милана Каштанова, выжившая после удара ледяной глыбой, радует всех неравнодушных к ее судьбе своими успехами. Девушка, которой врачи не давали шансов, на своей страничке в Facebook опубликовала видео. ”Не судите строго, Милана только начала учиться, но этими песнями мы поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым Годом и Рождеством!” — значится в ее блоге.

”Как мы уже писали, теперь Милана занимается вокалом с замечательным педагогом и человеком Элиной Геродес. Так вот Элина и предложила организовать домашний концерт для друзей, который успешно состоялся!”

Напомним, 5 февраля 2010 года в Санкт-Петербурге на улице Красного Курсанта Милане Каштановой на голову упала глыба льда. Девушка проходила мимо дома, крышу которого в тот момент очищали от снега и наледи, опасная зона при этом никак не была огорожена.

Когда это произошло, Милане был 21 год. Она училась в Питере на психолога в Восточно-Европейском институте психоанализа. Девушку доставили в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, было сделано несколько операций на мозге, она была при смерти, но врачам удалось вернуть ее с того света.