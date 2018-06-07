ВИДЕО: Врач Клиники ТУ заявил получившему травму финну: не надо тут вякать, а сломанный палец перевяжи сам

Нуждавшегося во врачебной помощи гражданина Финляндии в Клинике Тартуского университета упрекнули отсутствием медицинской страховки и посоветовали заняться самолечением.

В ночь на среду финский гражданин Лаури Стейнбах обратился в Клинику Тартуского университета, в отделение экстренной медицинской помощи, после того, как ударился ногой об стол, повредив палец — тот искривился и поменял цвет на темно-фиолетовый.

Первым делом в регистратуре Лаури указали на то, что у него нет медицинской страховки, отметив, что без нее в клинике делать нечего. Мужчина пояснил, что у него имеется финская страховка и он оплатит свой счет на месте.

”Я сказал, что могу оплатить счет — в этом нет никакой проблемы. Потом я получил бы от своей страховой компании деньги назад”, — рассказал Лаури Delfi.

Финн поведал дежурному работнику о своей проблеме и спросил, что ему делать со сломанным пальцем, но тот не ответил — работник заснул за столом.