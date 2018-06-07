07.06.2018, 08:30

ВИДЕО: Врач Клиники ТУ заявил получившему травму финну: не надо тут вякать, а сломанный палец перевяжи сам

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в клинике сожалеют о случившемся
Эмили Арм
Эмили Арм
EST 8

Нуждавшегося во врачебной помощи гражданина Финляндии в Клинике Тартуского университета упрекнули отсутствием медицинской страховки и посоветовали заняться самолечением.

В ночь на среду финский гражданин Лаури Стейнбах обратился в Клинику Тартуского университета, в отделение экстренной медицинской помощи, после того, как ударился ногой об стол, повредив палец — тот искривился и поменял цвет на темно-фиолетовый.

Первым делом в регистратуре Лаури указали на то, что у него нет медицинской страховки, отметив, что без нее в клинике делать нечего. Мужчина пояснил, что у него имеется финская страховка и он оплатит свой счет на месте.

”Я сказал, что могу оплатить счет — в этом нет никакой проблемы. Потом я получил бы от своей страховой компании деньги назад”, — рассказал Лаури Delfi.

Финн поведал дежурному работнику о своей проблеме и спросил, что ему делать со сломанным пальцем, но тот не ответил — работник заснул за столом.

Отреагировав на неоднократно повторявшийся вопрос, из-за угла вышел дежурный врач, которому Лаури объяснил ситуацию, поинтересовавшись, нужно ли с пальцем что-то предпринять. В ответ на это и врач сослался на отсутствие у него медицинской страховки, сообщил Лаури. Гость Эстонии указал врачу, что в Евросоюзе у каждого гражданина есть право на медицинскую помощь. Это рассердило медика, и, по словам Лаури, медик начал его провоцировать.

”Он сильно разнервничался и стал меня оскорблять”, — сказал Лаури, уточняя, что врач одним махом распахнул дверь, как будто собирался его выставить.

Видео зафиксировало, как врач рявкнул: ”Тебе делать нечего больше ночью, кроме как вякать тут?! При мне нет смысла тут вякать”.

Лаури утверждает, что врач посоветовал ему пойти в аптеку, купить тампон, положить между пальцами и перевязать, но такой сосет вызвал у него непонимание. На это вызвали охранника. Финн говорит, что это — ненормальное, неадекватное поведение со стороны врачей.

”Неужели в Эстонии это нормально? Неважно кто ты, обычный член общества или бездомный — на врачебную помощь имеет право каждый”, — подчеркивает Лаури.

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Специалист по связям с общественностью клиники Кристи Таель заверила Delfi, что в медицинском учреждении крайне сожалеют о случившемся той ночью.

”Руководитель отделения Куйдо Нымм впоследствии общался с данным пациентом и извинился перед ним за недопустимое для медицинского работника поведение коллеги. У данного работника возьмут объяснения и произошедшее будет основательно обсуждаться в отделении”, — сообщила Таель.

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