ВИДЕО: Возвращаясь к стрельбе на Вабадузе: почему сложно попасть в ногу бегущему человеку?

Пару дней назад в Таллинне на площади Вабадузе полицейский застрелил 33-летнего мужчину, размахивавшего двумя ножами, на требования положить на землю холодное оружие не реагировавшего, а побежавшего в сторону охранников правопорядка.
Чрезвычайное происшествие вызвало дискуссию, многие задались вопросом: почему полицейский не стрелял атакующему в ноги?
Эксперт Центра тактической стрельбы Мартин Баховски объясняет и демонстрирует, почему очень сложно попасть в ногу бегущего человека и может ли это остановить его.
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