ВИДЕО: Возвращаясь к стрельбе на Вабадузе: почему сложно попасть в ногу бегущему человеку?

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

Пару дней назад в Таллинне на площади Вабадузе полицейский застрелил 33-летнего мужчину, размахивавшего двумя ножами, на требования положить на землю холодное оружие не реагировавшего, а побежавшего в сторону охранников правопорядка.