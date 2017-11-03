03.11.2017, 18:57

ВИДЕО: Возвращаясь к стрельбе на Вабадузе: почему сложно попасть в ногу бегущему человеку?

 (142)
rus.delfi.ee
EST
Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Пару дней назад в Таллинне на площади Вабадузе полицейский застрелил 33-летнего мужчину, размахивавшего двумя ножами, на требования положить на землю холодное оружие не реагировавшего, а побежавшего в сторону охранников правопорядка.

Чрезвычайное происшествие вызвало дискуссию, многие задались вопросом: почему полицейский не стрелял атакующему в ноги?

Эксперт Центра тактической стрельбы Мартин Баховски объясняет и демонстрирует, почему очень сложно попасть в ногу бегущего человека и может ли это остановить его.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии