17.04.2018, 18:10

ВИДЕО: Военные ознакомились с разработками эстонской оборонной промышленности

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rus.delfi.ee
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Предприятия Союза оборонной промышленности Эстонии приняли участие в прошедшей сегодня на территории генштаба выставке, чтобы представить военным свою продукцию, говорится в пресс-релизе.

”Для государства с небольшой экономикой, как Эстония, инновация и находчивость являются наиболее важными. Из этого принципа должна исходить не только экономика, но и все государство в целом. Мы должны находить умные решения и претворять их в жизнь в условиях ограниченных ресурсов. Союз оборонной промышленности, по моему мнению, объединяет под собой представителей именно такого мышления: смелые мыслители, находчивые инженеры и амбициозные предприниматели”, — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

”Силы обороны по возможности поддерживают их всех. Я вижу здесь потенциал для экспорта и источника инноваций. Развивающаяся и находящаяся в Эстонии оборонная промышленность добавляет уверенности, что при необходимости наша оборона может рассчитывать на быструю поддержку в сложных условиях безопасности”, — добавил генерал Террас.

На состоявшейся перед зданием Генерального штаба выставке свою продукцию представили 32 производителя. Основными сферами деятельности предприятий Союза оборонной промышленности являются: охрана границы и системы наблюдения; системы связи; кибербезопасность; радиоэлектронная борьба; лазерные системы; военная медицина; военные транспортные средства; энергетика; обмундирование; инженерные решения; роботика; судостроение; средства для обучения и симуляторы; вооружение и оружейные системы.

”Сотрудничество между Силами обороны и оборонной промышленностью имеет ключевое значение для развития обороноспособности Эстонии, — сказал председатель правления Союза оборонной промышленности Эстонии Ингвар Пярнамяэ. — Сотрудничество всегда может быть лучше, однако уже сегодня оно вполне широкомасштабное — начиная с тестирования и испытания единичной продукции и заканчивая научной деятельностью или сотрудничеством по теме ветеранов”.

ТОП

Союз оборонной промышленности Эстонии был основан в 2009 году и в его состав входят более 110 предприятий. Союз оборонной промышленности является некоммерческой организацией, которая принадлежит ее членам, которыми являются основанные на частном капитале предприятия.

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