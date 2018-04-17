ВИДЕО: Военные ознакомились с разработками эстонской оборонной промышленности

Предприятия Союза оборонной промышленности Эстонии приняли участие в прошедшей сегодня на территории генштаба выставке, чтобы представить военным свою продукцию, говорится в пресс-релизе.

”Для государства с небольшой экономикой, как Эстония, инновация и находчивость являются наиболее важными. Из этого принципа должна исходить не только экономика, но и все государство в целом. Мы должны находить умные решения и претворять их в жизнь в условиях ограниченных ресурсов. Союз оборонной промышленности, по моему мнению, объединяет под собой представителей именно такого мышления: смелые мыслители, находчивые инженеры и амбициозные предприниматели”, — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

”Силы обороны по возможности поддерживают их всех. Я вижу здесь потенциал для экспорта и источника инноваций. Развивающаяся и находящаяся в Эстонии оборонная промышленность добавляет уверенности, что при необходимости наша оборона может рассчитывать на быструю поддержку в сложных условиях безопасности”, — добавил генерал Террас.