18.01.2019, 19:39
ВИДЕО: Водитель Simple Express, игнорируя плохие дорожные условия, совершает обгон с превышением разрешенной скорости
Читатель Delfi прислал нам видео, зафиксировавшее как автобус фирмы Simple Express на высокой скорости обгоняет другие автомобили на заснеженной трассе Таллинн-Тарту.
"Видимость и дорожные условия на шоссе были очень плохими. Большинство легковых автомобилей аккуратно ехали на максимально разрешенной скорости, но водителю Simple Express обязательно понадобилось, идти на обгон, выезжая на скопление снега. Он обогнал таким образом, по меньшей мере, три автомобиля", — сообщил читатель.