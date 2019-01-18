ВИДЕО: Водитель Simple Express, игнорируя плохие дорожные условия, совершает обгон с превышением разрешенной скорости

"Видимость и дорожные условия на шоссе были очень плохими. Большинство легковых автомобилей аккуратно ехали на максимально разрешенной скорости, но водителю Simple Express обязательно понадобилось, идти на обгон, выезжая на скопление снега. Он обогнал таким образом, по меньшей мере, три автомобиля", — сообщил читатель.