02.12.2018, 18:10

ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

 (25)
rus.delfi.ee
EST 1
ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра
Ekspress Meedia

Õhtuleht сообщает, что в четверг во время съемок передачи для TV3 Мартин Хельме (EKRE) настолько сильно разозлился, что набросился на Райнера Вакра (Социал-демократическая партия).

Советник министра окружающей среды Калле Муули поведал изданию, что во время съемок Хельме сорвал с груди микрофон и буквально понесся на Райнера Вакра. Однако до рукоприкладства дело все-таки не дошло.

Вакра подтвердил данную информацию. По его словам, Хельме потерял над собой контроль, сорвал микрофон и просто покинул студию. Сам же Вакра не почувствовал, что консерватор хотел его атаковать, хотя свидетелям инцидента так показалось.

Причиной перепалки послужил инцидент на митинге EKRE на Тоомпеа. Вакра настаивал, что оправдывать и подстрекать к насилию непозволительно, а Хельме же считал, что для получения власти нужно использовать силу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Платежи по жилищным кредитам и автолизингу могут скоро увеличиться: на сколько именно?

02.12.2018
В связи с ростом европейской межбанковской процентной ставки (Euribor) некоторые банковские аналитики пугают, что уже скоро ваши платежи по жилищному кредиту вырастут. Называют даже цифры — примерно на 150–200 евро в месяц. Причем рост Euribor повлияет также на кредиты жилищного капитала и некоторые договоры лизинга. 150–200 евро в месяц — суммы огромные, пишет "МК Эстония".
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

02.12.2018
Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране.
Подробнее



Не хочется, но надо. Swedbank советует, как шаг за шагом отказаться от карточек паролей

02.12.2018
Осталось всего два месяца до отмены действия карточек паролей. С 1 февраля в интернет-банке с помощью карточки паролей больше нельзя будет выполнять никаких платежей. Несмотря на это десятки тысяч человек пока не перешли к использованию других решений, говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.
Подробнее


Meeste käekell Lorus RW639AX9
130,- €
-40% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
131,40 €
-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791468
189,- €
175,77 €
-17% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
131,97 €
Meeste käekell Lorus RH993HX9
174,93 €
Meeste käekell Lorus RM329EX9
168,20 €

Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине

02.12.2018
Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Подробнее



ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

02.12.2018
Õhtuleht сообщает, что в четверг во время съемок передачи для TV3 Мартин Хельме (EKRE) настолько сильно разозлился, что набросился на Райнера Вакра (Социал-демократическая партия).
Подробнее