ВИДЕО: Во время обгона автобус Lux Express был на волоске от столкновения с грузовиком Maxima

Столкновение автобуса и грузовика не произошло лишь благодаря водителю грузовика, который успел быстро среагировать и отклониться вправо на полосу у автобусной остановки, к счастью оказавшейся там.

Компания Lux Express сообщила Delfi, что получала от участников движения и пассажиров несколько сообщений о данном инциденте. Компания подтвердила, что рассмотрит данный случай, но не сообщила, что ждет подвергшего пассажиров опасности водителя.